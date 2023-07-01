Тренера сборной России по шпаге уволили после отъезда фехтовальщиков в США

Старшего тренера сборной России по шпаге Александра Глазунова уволили в связи с отъездом Сергея Биды и его жены Виолетты Храпиной в США.

«Да, президент федерации Ильгар Мамедов уволил меня. Видимо, это связано с отъездом Биды и Храпиной в США, хотя я не особо был в курсе их поездки.

Не знаю, почему я несу ответственность», — приводит слова Глазунова РИА Новости.

По информации Inside The Games, российские фехтовальщики, проживающие в США, допущены к соревнованиям после выполнения требований Совета по фехтованию страны.

Бида является серебряным призёром Олимпийских игр. Он переехал в США вместе со своей женой в 2023 году.

Ранее президент Федерации фехтования России отреагировал на участие россиян в чемпионате США.