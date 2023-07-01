Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Президент Федерации фехтования России отреагировал на участие россиян в чемпионате США

Короткая ссылка
Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал информацию об участии в чемпионате США Сергея Биды, Константина Лоханова и Олега Кныша.
Президент Федерации фехтования России отреагировал на участие россиян в чемпионате США
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«Бегство спортсменов — прогресс? Если это так можно назвать, ха-ха. И смотря для кого. Зарегистрированные спортсмены никаким образом не представляют Россию. С ФФР никто ничего не согласовывал. Я не в курсе», — цитирует Мамедова Sport24.

По информации Inside The Games, российские фехтовальщики, проживающие в США, допущены к соревнованиям после выполнения требований Совета по фехтованию страны.

Бида является серебряным призёром Олимпийских игр. Он переехал в США вместе со своей женой в 2023 году. Лоханов переехал в США в 2022 году.

Ранее президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев прокомментировал решение Европейской конфедерации фехтования отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить