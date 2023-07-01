Президент Федерации фехтования России отреагировал на участие россиян в чемпионате США

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал информацию об участии в чемпионате США Сергея Биды, Константина Лоханова и Олега Кныша.

«Бегство спортсменов — прогресс? Если это так можно назвать, ха-ха. И смотря для кого. Зарегистрированные спортсмены никаким образом не представляют Россию. С ФФР никто ничего не согласовывал. Я не в курсе», — цитирует Мамедова Sport24.

По информации Inside The Games, российские фехтовальщики, проживающие в США, допущены к соревнованиям после выполнения требований Совета по фехтованию страны.

Бида является серебряным призёром Олимпийских игр. Он переехал в США вместе со своей женой в 2023 году. Лоханов переехал в США в 2022 году.

Ранее президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев прокомментировал решение Европейской конфедерации фехтования отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований.