Президент Федерации фехтования России отреагировал на участие россиян в чемпионате США
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«Бегство спортсменов — прогресс? Если это так можно назвать, ха-ха. И смотря для кого. Зарегистрированные спортсмены никаким образом не представляют Россию. С ФФР никто ничего не согласовывал. Я не в курсе», — цитирует Мамедова Sport24.
По информации Inside The Games, российские фехтовальщики, проживающие в США, допущены к соревнованиям после выполнения требований Совета по фехтованию страны.
Бида является серебряным призёром Олимпийских игр. Он переехал в США вместе со своей женой в 2023 году. Лоханов переехал в США в 2022 году.
Ранее президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев прокомментировал решение Европейской конфедерации фехтования отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований.