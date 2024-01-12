«Идёт большая политическая игра»: мать Сергея Биды прокомментировала информацию о его намерении получить гражданство США

Уехавшие в США российские шпажисты Виолетта и Сергей Бида, а также саблист Константин Лоханов планируют получить американское гражданство. По данным СМИ, Олимпийский и Паралимпийский комитеты США и USA Fencing направили властям специальные письма, чтобы ускорить процедуру и иметь возможность отправить спортсменов на ОИ-2024 в Париже. В свою очередь, в отечественной федерации фехтования подчеркнули, что не получали никаких запросов от коллег. По словам Елены Гришиной, матери Сергея Биды, сын никогда не изъявлял желания сменить гражданство. А разгоревшийся скандал она назвала частью большой политической игры и связала с желанием устроить шумиху.

«Такие потери никто не заметит»

Отъезд в США известных отечественных фехтовальщиков Сергея и Виолетты Биды вызвал серьёзный резонанс в России. В прошлом году Сергей вместе с ещё одним бывшим членом национальной команды Константином Лохановым даже выступили на внутренних американских турнирах.

А в январе 2024-го стало известно, что двое последних намерены побороться за медали на Олимпийских играх в Париже под звёздно-полосатым флагом. Виолетта же в любом случае не получит такой возможности, поскольку находится на шестом месяце беременности. Для начала же все они намереваются обзавестись американским гражданством.

Как сообщает издание USA Today, для ускорения процедуры Олимпийский и Паралимпийский комитеты США (USOPC) и Ассоциация фехтования США (USA Fencing) обратились к властям со специальными письмами.

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«Все трое лично многим пожертвовали и подвергли свою жизнь риску ради возможности представлять нашу страну, и мы просим вас приложить все усилия, чтобы поддержать их в этих чрезвычайных обстоятельствах», — отметил генеральный директор USA Fencing Фил Эндрюс в письме к конгрессу, которое цитирует газета.

Вступилась за атлетов и глава USOPC Сара Хиршланд.

«Поддерживая их, мы надеемся дать им возможность гордо представлять нашу страну на грядущей Олимпиаде-2024 и на будущих международных соревнованиях», — отметила она.

Получение гражданства необходимо в том числе для того, чтобы иметь возможность быть выбранными через рейтинговую систему, используемую для формирования национальных команд в США. Однако фехтовальщики в любом случае рискуют не успеть к ОИ. Потому их адвокаты намерены добиться принятия специального указа, который должны будут одобрить сенат и палата представителей, а также подписать президент Джо Байден.

По заверению юриста россиян Джека Винера, его клиенты со своей стороны уже подписали все необходимые документы для участия во внутренних соревнованиях, в том числе бумагу, осуждающую проведение СВО. Да и сами они не скрывают желания сменить гражданство.

«Мы готовы... Ступив на американскую землю, я ощутила свободу», — цитирует USA Today Виолетту Биду.

В свою очередь, её супруг рассказал, что они преподают в одном из местных клубов. Лоханов же после отъезда в США был вынужден развестись с ещё одной известной отечественной фехтовальщицей, двукратной олимпийской чемпионкой Софией Поздняковой.

На родине решение атлетов ожидаемо встретили в штыки. Так, в Федерации фехтования России напомнили: для смены спортивного гражданства необходимо пройти трёхлетний карантин, то есть не выступать за сборную на этом временном отрезке. И тот же Сергей Бида не соответствует критерию.

«По данным Международной федерации фехтования, он в последний раз выступал в составе сборной России на этапе Кубка мира в Сириусе в феврале 2022-го, заняв десятое место, а готовность Виолетты вообще сложно прокомментировать, ведь, насколько известно, она беременна», — цитирует заявление организации ТАСС.

Также там заверили, что по поводу указанных атлетов к ним из Ассоциации фехтования США никто не обращался, а без согласования переход невозможен.

Но жёстче всех высказался президент ОКР Станислав Поздняков.

«Испугавшиеся любители жёлтых самокатов и фраппе... Ну уехали и уехали. Сегодня из СМИ мы узнали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы они не поперхнулись. Для нас, как для Российской Федерации, такие потери никто не заметит. ОКР несправедливо отстранён и до вынесения вердикта САS ограничен в своих действиях и не может как-то на это реагировать», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

«Сергей не проявлял желания получить американское гражданство»

Чтобы попытаться разобраться, почему спортсмены попали в такую ситуацию, RT пообщался с матерью Сергея Биды, также прославленной фехтовальщицей Еленой Гришиной. Она уверена, что американская сторона воспользовалась отъездом семейной пары.

— Как получилось, что они решили сменить гражданство?

— Всё закрутилось, как понимаю, после того, как у нас была опубликована информация о том, что сын и его жена Виолетта уволены из Росгвардии. Американцы мгновенно отреагировали, подобная ситуация для них — лакомый кусок, как ни крути. Насколько мне известно, национальный Олимпийский и Паралимпийский комитеты США уже направили специальную бумагу в конгресс, чтобы запустить процедуру ускоренного получения гражданства. Для нас это абсолютно неожиданно.

Идёт большая политическая игра, в которой наши ребята — всего лишь пешки. Американская сторона прекрасно понимает, насколько заманчива для любого спортсмена перспектива поехать на Олимпийские игры, побороться там за медаль, вот и старается сейчас разыграть эту карту максимально эффективно вне зависимости от того, что из этого получится.

— Теоретически у Сергея и Виолетты разве есть шанс пройти квалификацию?

— Виолетта ждёт ребёнка, поэтому о её участии в каких бы то ни было соревнованиях говорить вообще не приходится. В плане квалификации, опять же, насколько знаю, есть Панамериканский чемпионат. Но даже если представить, что сын будет туда допущен, фехтовать он сможет только в личном турнире. В команду четвёрка уже отобрана в полном соответствии с американскими критериями. Не думаю, что в США, даже если предположить, что они успеют утрясти все формальности, пойдут на то, чтобы следовать против своих же правил. Такая же ситуация с Лохановым.

— Напомните, насколько успешно Сергей выступал в США в клубных соревнованиях?

— Эти соревнования под общим названием National American Championships — непрерывное мероприятие. Турниры проводятся ежемесячно в различных штатах. На первом из этих стартов сын уступил за выход в 1/8 финала — стал 17-м. Второй в декабре выиграл, а в январе стал пятым.

— Ваш отец некоторое время назад говорил, что Сергей испытывает серьёзные проблемы со спиной, поэтому и решил завершить карьеру в сборной России.

— Это хронические сложности. Есть две грыжи в позвоночнике, которые беспокоят сына уже лет десять. В Москве он не вылезал из специализированного медицинского центра, и всё равно какие-то случайные боли присутствуют. Никакого радикального лечения врачи предложить не могут, только временное обезболивание и закачка мышц. С каких-то соревнований Сергей из-за этой проблемы даже снимался, а Олимпиаду прошёл на уколах.

— Речь, насколько помню, велась об операции, которую Сергею должны были сделать в США?

— Не совсем так. Она касалась колена, а не позвоночника. Врачи сразу сказали, что, если оперировать спину, это будет означать бесповоротное завершение карьеры. Так что мы решили немного повременить. А колено Сергею уже прооперировали в США. Опять же, всё сказанное совершенно не означает, что сын принял какое-то решение и намерен выступать за сборную этой страны. На мой взгляд, всё вилами по воде писано, а цель просто максимально активизировать шумиху. Сергей никаким образом не проявлял желания вернуться в большой спорт и тем более получить американское гражданство. Он как работал тренером в клубе в Сан-Франциско, так и продолжает работать.