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Мать фехтовальщика Биды: на соревнованиях в США Сергей выступает исключительно за клуб

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Мать российского шпажиста Сергея Биды — двукратная призёрка чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина — рассказала, что её сын на соревнованиях в США выступает исключительно за клуб.
Мать фехтовальщика Биды: на соревнованиях в США Сергей выступает исключительно за клуб
  • РИА Новости

«Операцию сын пока не сделал. Но у него была мысль продолжить карьеру в случае успешного её проведения. Однако ему предложили там работу, и он трудится тренером. А весь сыр-бор из-за того, что параллельно он иногда выступает на первенствах США. Но соревнуется он исключительно за клуб, а не за страну. Его просят, и он выходит на помост. В России всё слишком перекрутили», — заявила Гришина RT.

Ранее дед Биды, двукратный призёр Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин, высказался об отъезде внука в США.

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