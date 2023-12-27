Мать фехтовальщика Биды: на соревнованиях в США Сергей выступает исключительно за клуб
- РИА Новости
«Операцию сын пока не сделал. Но у него была мысль продолжить карьеру в случае успешного её проведения. Однако ему предложили там работу, и он трудится тренером. А весь сыр-бор из-за того, что параллельно он иногда выступает на первенствах США. Но соревнуется он исключительно за клуб, а не за страну. Его просят, и он выходит на помост. В России всё слишком перекрутили», — заявила Гришина RT.
Ранее дед Биды, двукратный призёр Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин, высказался об отъезде внука в США.