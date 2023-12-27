Дед фехтовальщика Биды объяснил отъезд внука в США предложением о работе

Дед российского фехтовальщика Сергея Биды, двукратный призёр Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин, высказался об отъезде внука в США.

«У него друзья лет пять-десять назад открыли большую академию фехтования в Калифорнии. Они предложили ему по окончании карьеры работать в их клубе с детьми. Сделали конкретное предложение, положили зарплату. Когда встал вопрос, я ему сказал: «Серёж, ну ты попробуй здесь трудоустроиться».

У него не было мысли куда-то бежать. И даже сейчас у меня есть много фотографий, как он даёт уроки детям разного возраста. И они у него выигрывают все внутренние соревнования. Его носят на руках. Но, подчеркну, он работает исключительно с детьми и даже не думает о выступлении за сборную США. Он никогда в жизни не пойдёт на подобное. Я прекрасно знаю своего внука. И главное, он всё сделал официально», — заявил Гришин RT.

Ранее мать Биды — двукратный призёр чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина — рассказала, зачем её сын вместе с женой уехал в США.