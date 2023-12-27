RT в Telegram
Подпишись

Мать фехтовальщика Биды объяснила, зачем сын вместе с женой уехали в США

Короткая ссылка
Мать российского шпажиста Сергея Биды — двукратная призёрка чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина — рассказала, зачем её сын вместе с женой уехали в США.
Мать фехтовальщика Биды объяснила, зачем сын вместе с женой уехали в США
  • РИА Новости

«Сын с женой уехали в Турцию, чтобы получить визу в США, поскольку в Москве сделать этого не могли. При этом Сергей собирался в Соединённые Штаты Америки, чтобы сделать операцию. В Турции необходимые документы тоже оформить не сумели, но сказали, что получить их можно в Белграде. Поэтому они отправились туда, а уже потом — в США. Это было связано с необходимостью пройти лечение. Смысл в том, что он не сделал ничего плохого и не действовал втихаря. Он всем официально объявил о завершении карьеры. Единственное, что пришлось ждать визу, поскольку непонятно было, дадут её или нет», — заявила Гришина RT.

Ранее дед Биды Борис Гришин назвал шпажиста патриотично настроенным человеком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить