Мать фехтовальщика Биды объяснила, зачем сын вместе с женой уехали в США

Мать российского шпажиста Сергея Биды — двукратная призёрка чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина — рассказала, зачем её сын вместе с женой уехали в США.

«Сын с женой уехали в Турцию, чтобы получить визу в США, поскольку в Москве сделать этого не могли. При этом Сергей собирался в Соединённые Штаты Америки, чтобы сделать операцию. В Турции необходимые документы тоже оформить не сумели, но сказали, что получить их можно в Белграде. Поэтому они отправились туда, а уже потом — в США. Это было связано с необходимостью пройти лечение. Смысл в том, что он не сделал ничего плохого и не действовал втихаря. Он всем официально объявил о завершении карьеры. Единственное, что пришлось ждать визу, поскольку непонятно было, дадут её или нет», — заявила Гришина RT.

Ранее дед Биды Борис Гришин назвал шпажиста патриотично настроенным человеком.