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Дед фехтовальщика Биды: он очень патриотично настроенный человек

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Дед российского фехтовальщика Сергея Биды, двукратный призёр Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин, отреагировал на объявление в розыск своего внука.
Дед фехтовальщика Биды: он очень патриотично настроенный человек
  • РИА Новости

«Сергей — очень патриотично настроенный человек, и просто так какие-то шаги предпринимать бы не стал. Когда у него случилась травма позвоночника, он искал, где можно сделать операцию. Это произошло три года назад. Причём с данным повреждением он постоянно выступал. После окончания Олимпиады он лежал в клинике. Также возникли проблемы с коленом. Он понял, что неспособен соревноваться на высоком уровне с таким повреждением.

В США он уехал с документами о том, что ему необходимо сделать операцию. Он оформил всё через отца и отдал все документы в Росгвардию. Там присутствовали и медицинские справки о том, что ему требуется оперативное вмешательство на колено, что он ищет клинику. Всё это было официально передано», — заявил Гришин RT.

Ранее сообщалось, что Биде грозит до десяти лет тюрьмы.

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