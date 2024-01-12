Поздняков — о покинувших Россию фехтовальщиках: испугавшиеся любители фраппе
- РИА Новости
«Испугавшиеся любители жёлтых самокатов и фраппе… Сегодня из СМИ узнали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы они не поперхнулись», — приводит слова Позднякова РИА Новости.
26 декабря МВД объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, принявших участие в чемпионате США без согласия России.
В СМИ появилась информация, что Сергей и Виолетта Бида, а также Константин Лоханов намерены выступить за национальную команду США на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Ранее сообщалось, что в Федерацию фехтования России не обращались по поводу перехода спортсменов в сборную США.