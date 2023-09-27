«Чтобы не перетаскивали в другие сборные»: в Минспорте хотят сформировать «золотую сотню» ведущих российских спортсменов

Минспорт изучает различные меры по предотвращению переходов россиян в национальные команды других стран. Один из предложенных вариантов — создание «золотой сотни» ведущих спортсменов, которые получат дополнительную финансовую поддержку. По мнению Светланы Журовой, это позволит не только избежать смены гражданства, но и показать Западу, что введённые санкции не достигли цели. Дмитрий Васильев при этом напомнил о необходимости вернуть вложенные государством средства, если спортсмен уходит в другую сборную, а Иоланда Чен выразила мнение, что элитные атлеты и так не торопятся это делать.

Смена гражданства российскими атлетами ради выступления на международных соревнованиях наносит существенный урон отечественному спорту. Как сообщал в начале сентября замминистра спорта Алексей Морозов, за последнее время страна потеряла более 100 представителей, в том числе 55 — в олимпийских видах. В связи с этим в руководстве индустрии задумались о мерах по предотвращению переходов. Если в Госдуме ещё в июле был инициирован законопроект об обязанности кандидатов в другие сборные команды компенсировать государству все затраты по их подготовке, то в профильном министерстве, напротив, решили поощрять лучших у себя в стране, чтобы они и не задумывались об уходе.

«Мы хотим ввести понятие «золотая сотня» для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные, чтобы была обеспечена достаточная заработная плата», — заявил Морозов.

Он уточнил также, что пока этот проект находится в стадии разработки и никаких финальных формулировок ещё не принято.

«Происходит рабочее обсуждение различных подходов по стимулированию спортсменов и тренеров в текущей ситуации. Мы обсуждаем с экспертным сообществом, что можно было бы предпринять. У нас есть намерения повысить заработную плату, может быть, поддержать атлетов, достигших выдающихся результатов, но это обсуждение имеет только рабочий и дискуссионный характер, поскольку в это должны быть вовлечены многие структур», — цитирует замминистра ТАСС.

Эксперты встретили инициативу министерства с воодушевлением. Так, по мнению олимпийской чемпионки Светланы Журовой, это станет ещё одним аспектом мотивации атлетов к продолжению карьеры на внутрироссийских соревнованиях. Она признала, что на данный момент во многих видах призовые от государства намного меньше, чем на международных турнирах. Выделение части сборных в отдельную привилегированную группу её вовсе не смутило.

«Победители и так в отдельной касте. Они уже получают больше, им больше внимания и славы... В каждом виде есть эти люди. Первое, второе место на пьедестале. Они и так уже выделяются, поэтому они всегда будут попадать по результатам, а не потому, что министру тот или иной спортсмен больше нравится. Эти рейтинги есть у каждой федерации. Кто первый, второй, третий по совокупности результатов сезона. Атлеты будут стремиться попасть в «золотую сотню», — цитирует Журову «Спорт день за днём».

По её словам, такое нововведение поможет продемонстрировать Западу, что спорт в России не остановился в своём развитии.

«Они же думают, что мы все уже развалились, мы не помогаем спортсменам, а они побегут в другие страны. В том числе им надо показать, что у нас есть наш золотой ресурс», — подчеркнула депутат Госдумы.

Её коллега, парламентарий Антон Шипулин, также одобрил предложенные меры поддержки.

«Мне очень понравилось, что министерство работает над этим вопросом, что у них в планах довести зарплату до 200 тыс. рублей... Не хотелось бы, чтобы спортсмены, которые тренировались у нас за счёт бюджетных средств, переходили в другие страны выступать на международных соревнованиях», — заметил бывший биатлонист.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, в свою очередь, назвал инициативу «достаточно хорошей», но отметил, что при формировании «золотой сотни» следует учесть один нюанс: все её участники должны быть готовы возместить государству расходы на их подготовку и поддержку. Он также пояснил, почему считает важным поддерживать именно состоявшихся профессионалов, а не перспективную молодёжь.

«Я могу понять и тех, кто сейчас скажет: «А не лучше ли позаботиться о наших юниорах?» Но это не совсем корректно. Логика в такой позиции есть, однако она ведёт к дискриминации уже состоявшихся мастеров и лидеров. Это звучит так, словно они уже отработанный материал и надо поддерживать только молодых. Давайте учитывать и тот факт, что санкции однажды закончатся и наши ведущие атлеты станут как никогда востребованны», — заявил Васильев RT.

А вот вице-чемпионка мира 1993 года по лёгкой атлетике Иоланда Чен затруднилась ответить на вопрос, насколько целесообразно формировать «золотую сотню» именно с целью удержания членов сборных от переходов в другие национальные команды.

«Ведь разговор идёт о лучших спортсменах, а они сами не захотят менять гражданство, а если и да, их не отпустят просто так. Они прекрасно чувствуют себя дома, выигрывают, ощущают любовь и поддержку. Как правило, страну решаются сменить невостребованные люди, которым крайне тяжело пробиться в национальную команду из-за сильной конкуренции. Их переходы не несут в себе какой-то тяжёлой для страны утраты. Напротив, открывается окно возможностей для других ребят», — заявила Чен RT.

Но если появление «сотни» находится только на стадии обсуждения, то ещё одна форма поддержки россиян в будущем году уже закреплена документально. Речь идёт о выплатах призёрам Игр дружбы, которые запланированы на будущий год. По словам Морозова, они будут равны поощрению за медали Олимпийских игр и составят 4 млн, 2,5 млн и 1,7 млн рублей соответственно.

«Я всегда была сторонницей того, чтобы спортсменам хорошо платили. Ведь они являются представителями нашей страны, её брендами, если угодно. А за престиж и повод для гордости необходимо и достойно поощрять. Для нашей страны призовые за Игры дружбы являются достаточно большими суммами, что в моём понимании тоже является позитивным моментом. Тут всё должно быть по высшему разряду, ведь соревнования будут альтернативой Олимпиадам», — отметила Чен.

Васильев же подчеркнул, что при отсутствии международных стартов мера правильная, однако не стоит делать её постоянной.

«Это пока хорошая альтернатива Олимпиаде — и по денежному вознаграждению в том числе. Но, как только нас вернут на международную арену, необходимо будет пересмотреть эти условия. Да простят меня несогласные, но золото Олимпийских игр не то же самое, что победа на наших созданных играх. Пока это очень хороший краткосрочный вариант, не более», — отметил руководитель Федерации биатлона Санкт-Петербурга.