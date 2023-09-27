Журова: надо показать Западу «золотую сотню»

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова положительно оценила решение Минспорта о создании «золотой сотни» спортсменов.

«Спортсмены будут стремиться попасть в «золотую сотню». Это и Западу надо показывать, что у нас это есть. Они же думают, что мы все уже развалились. В том числе им надо показать, что у нас есть потенциал атлетов, наш золотой ресурс», — цитирует Журову «Спорт день за днём».

27 сентября заместитель министра спорта России Алексей Морозов сообщил, что организация хочет ввести понятие «золотая сотня» для выдающихся спортсменов и обеспечить им достаточную заработную плату, чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные.

27 сентября заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов заявил, что организация хочет ввести понятие «золотой сотни» для выдающихся спортсменов обеспечить им достойное вознаграждение, чтобы предотвратить их привлечение в другие сборные.

Ранее заслуженный мастер спорта России и телеведущая Иоланда Чен высказалась об инициативе Минспорта ввести понятие «золотой сотни» среди ведущих российских спортсменов, чтобы ограничить смену спортивного гражданства.