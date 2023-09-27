Чен — о «золотой сотне»: лучшие спортсмены сами не захотят менять гражданство
«Немного затруднительно сказать, насколько сейчас действительно необходимо создавать эту «золотую сотню». Ведь разговор идёт о лучших спортсменах, а они сами не захотят менять своё гражданство, а если и да, их не отпустят просто так. Они прекрасно чувствуют себя дома, выигрывают, ощущают любовь и поддержку. Как правило, страну решаются сменить невостребованные люди, которым крайне тяжело пробиться в национальную команду из-за сильной конкуренции. Их переходы не несут в себе какой-то тяжёлой для страны утраты. Напротив, открывается окно возможностей для других ребят», — заявила Чен RT.
Также она прокомментировала увеличение заработной платы для спортсменов и выплаты за высокие результаты на Играх дружбы.
«Я всегда была сторонницей того, чтобы спортсменам хорошо платили. Ведь они являются представителями нашей страны, её брендами, если угодно. А за престиж и повод для гордости необходимо и достойно поощрять. Для нашей страны призовые за Игры дружбы являются достаточно большими суммами, что тоже в моём понимании является позитивным моментом. Тут всё должно быть по высшему разряду, ведь соревнования будут являться альтернативой Олимпиадам», — добавила Чен.
Ранее Чен заявила, что считает Елизавету Туктамышеву эталоном женского фигурного катания.