Чен — о «золотой сотне»: лучшие спортсмены сами не захотят менять гражданство

Заслуженный мастер спорта России и телеведущая Иоланда Чен высказалась об инициативе Минспорта ввести понятие «золотой сотни» среди ведущих российских спортсменов, чтобы ограничить смену спортивного гражданства.

«Немного затруднительно сказать, насколько сейчас действительно необходимо создавать эту «золотую сотню». Ведь разговор идёт о лучших спортсменах, а они сами не захотят менять своё гражданство, а если и да, их не отпустят просто так. Они прекрасно чувствуют себя дома, выигрывают, ощущают любовь и поддержку. Как правило, страну решаются сменить невостребованные люди, которым крайне тяжело пробиться в национальную команду из-за сильной конкуренции. Их переходы не несут в себе какой-то тяжёлой для страны утраты. Напротив, открывается окно возможностей для других ребят», — заявила Чен RT.

Также она прокомментировала увеличение заработной платы для спортсменов и выплаты за высокие результаты на Играх дружбы.

«Я всегда была сторонницей того, чтобы спортсменам хорошо платили. Ведь они являются представителями нашей страны, её брендами, если угодно. А за престиж и повод для гордости необходимо и достойно поощрять. Для нашей страны призовые за Игры дружбы являются достаточно большими суммами, что тоже в моём понимании является позитивным моментом. Тут всё должно быть по высшему разряду, ведь соревнования будут являться альтернативой Олимпиадам», — добавила Чен.

Ранее Чен заявила, что считает Елизавету Туктамышеву эталоном женского фигурного катания.