Чен назвала Туктамышеву эталоном женского фигурного катания
- Gettyimages.ru
«Лиза не просто выполняет роль путеводителя, спортивного долголетия и красоты, но и ещё выполняет роль серьёзного наставника. Все должны за ней тянуться. Лиза — эталон женского фигурного катания», — приводит слова Чен Sport24.
Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. Также у неё в активе серебро мирового первенства и бронзовая медаль чемпионата Европы.
В сезоне-2022/23 она завоевала золотые медали на этапах Гран-при России в Москве и Перми.
Ранее Туктамышева ответила на вопрос о выступлении в новом сезоне.