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Чен назвала Туктамышеву эталоном женского фигурного катания

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Заслуженный мастер спорта России и телеведущая Иоланда Чен заявила, что считает Елизавету Туктамышеву эталоном женского фигурного катания.
Чен назвала Туктамышеву эталоном женского фигурного катания
  • Gettyimages.ru

«Лиза не просто выполняет роль путеводителя, спортивного долголетия и красоты, но и ещё выполняет роль серьёзного наставника. Все должны за ней тянуться. Лиза — эталон женского фигурного катания», — приводит слова Чен Sport24.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. Также у неё в активе серебро мирового первенства и бронзовая медаль чемпионата Европы.

В сезоне-2022/23 она завоевала золотые медали на этапах Гран-при России в Москве и Перми.

Ранее Туктамышева ответила на вопрос о выступлении в новом сезоне.

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