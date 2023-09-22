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Туктамышева — о карьере: не будет так, что всё, я больше не хочу, до свидания

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о выступлении в новом сезоне.

«Я вхожу в сезон. Сейчас откатаю шоу, и у меня будет почти месяц, чтобы привести себя в форму, это достаточно много времени для меня.

Обсуждала ли с Мишиным свои сомнения? Алексей Николаевич вряд ли может заставить меня что-то делать. Всё идёт от моих внутренних ощущений. Не будет так, что всё, я больше не хочу, заканчиваю, до свидания», — приводит слова Туктамышевой «Газета.Ru».

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. В сезоне-2022/23 она завоевала золотые медали на этапах Гран-при России в Москве и Перми.

Ранее Туктамышева поделилась впечатлениями от пары Алёна Косторная — Георгий Куница.

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