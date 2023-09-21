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Туктамышева: я вижу в Косторной восхитительную парницу

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Чемпионка мира в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от пары Алёны Косторная — Георгий Куница.
Туктамышева: я вижу в Косторной восхитительную парницу
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Косторная и Куница безумно мне понравились. Я соскучилась по катанию Алёны. Я вижу в ней потенциально восхитительную парницу, которая может поднять эту пару на высочайший уровень», — цитирует Туктамышеву «Газета.Ru».

Напомним, что Косторная является чемпионкой Европы (2019) в женском одиночном катании. В начале года она перешла в парное катание, где выступает со своим мужем Георгием Куницей.

Ранее Косторная пошутила, что готова выступать в трёх дисциплинах фигурного катания.

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