Туктамышева: я вижу в Косторной восхитительную парницу
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Косторная и Куница безумно мне понравились. Я соскучилась по катанию Алёны. Я вижу в ней потенциально восхитительную парницу, которая может поднять эту пару на высочайший уровень», — цитирует Туктамышеву «Газета.Ru».
Напомним, что Косторная является чемпионкой Европы (2019) в женском одиночном катании. В начале года она перешла в парное катание, где выступает со своим мужем Георгием Куницей.
Ранее Косторная пошутила, что готова выступать в трёх дисциплинах фигурного катания.