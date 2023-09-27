Васильев назвал хорошей инициативой предложение Минспорта о «золотой сотне»

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался об инициативе Минспорта ввести понятие «золотой сотни» среди ведущих российских спортсменов, чтобы ограничить смену спортивного гражданства.

«На мой взгляд, это достаточно хорошая инициатива от Минспорта, но в ней должна быть одна важная и обоснованная оговорка. Если спортсмены, которые войдут в эту «сотню», захотят в будущем сменить своё гражданство, они должны быть готовы возместить государству все расходы... Это будет честно и справедливо. Я также могу понять и тех, кто сейчас скажет: «А не лучше ли позаботиться о наших юниорах?» Но это не совсем корректно. Логика в такой позиции есть, однако она ведёт к дискриминации уже состоявшихся мастеров и лидеров. Это звучит так, словно они уже отработанный материал и надо поддерживать только молодых. Давайте учитывать и тот факт, что санкции однажды закончатся и наши ведущие атлеты станут как никогда востребованы», — заявил Васильев RT.

Также он прокомментировал увеличение заработной платы для спортсменов и выплаты за высокие результаты на Играх дружбы.

«Хотел бы уточнить, что в данной ситуации это правильная мера. Однако не стоит долго с ней заигрывать. Имею в виду призовые за Игры дружбы. Это пока хорошая альтернатива Олимпиаде — и по денежному вознаграждению в том числе. Но как только нас вернут на международную арену, необходимо будет пересмотреть эти условия. Да простят меня несогласные, но золото Олимпийских игр не то же самое, что победа на наших созданных играх. Пока это очень хороший краткосрочный вариант, и не более», — добавил Васильев.

Ранее Чен высказалась об инициативе Минспорта ввести понятие «золотой сотни».