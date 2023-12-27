«В мыслях не было бежать»: родственники фехтовальщика Биды прокомментировали информацию о его объявлении в розыск

Известный российский шпажист Сергей Бида и его жена Виолетта, которые ранее уехали в США, объявлены в розыск МВД. По информации СМИ, речь идёт об уголовной статье «Самовольное оставление части или места службы». Мать призёра Олимпийских игр Елена Гришина назвала главной причиной отъезда сына проблемы со здоровьем и подчеркнула, что на Открытом первенстве США он выступал исключительно за клуб. А по словам его деда Бориса Гришина, атлет в новой стране сосредоточен на работе с детьми.

«Человек принял такую жизнь, такое решение»

Информация о том, что российские фехтовальщики Сергей Бида и его жена Виолетта объявлены в розыск МВД по статье УК РФ, появилась на официальном сайте министерства. Их карточки опубликованы в соответствующей базе, при этом не называется конкретная статья.

По данным СМИ, речь идёт о ст. 337 УК («Самовольное оставление части или места службы») и атлетам может грозить до десяти лет заключения. Утверждается, что в розыск они были объявлены ещё в сентябре, после переезда в США. Отмечается, что мужчина — офицер Росгвардии и член общества «Динамо», а его супруга — сотрудница Минобороны РФ и член ЦСКА.

По словам бывшего тренера фехтовальщиков Александра Глазунова, оба спортсмена сейчас проживают в США и работают тренерами.

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«Сергей выходил на связь — поздравлял с днём рождения, потом ещё связывались. У него всё хорошо, что я ещё могу сказать? Он в Калифорнии, фехтует и тренирует в клубе в Сан-Хосе, выступает в нейтральном статусе на чемпионате США. Человек принял такую жизнь, такое решение. Я не думаю, что ему дадут гражданство так быстро, поэтому не уверен в его выступлении на Олимпиаде, как на предстоящей, так и на следующей в Лос-Анджелесе. Он фехтует, занимается с детьми, делает рекламу своему клубу», — цитирует ТАСС Глазунова.

В свою очередь, бывший президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов считает, что причиной объявления в розыск послужил статус действующих военнослужащих.

«Они приняли незаконное решение покинуть Россию и выступать в нейтральном статусе за враждебную нам страну. То, что их объявили в розыск, — прямое свидетельство их побега, как военнослужащих, в Соединённые Штаты. Как я могу это поддерживать? Это меня разочаровывает», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

А бывший министр спорта РФ Павел Колобков назвал отъезд фехтовальщиков предательством.

«Все ждали их объявления в розыск, потому что они нарушили российское законодательство. Это действующие военнослужащие, которые принимали присягу. Это глупый поступок, так как Сергей был на родине состоявшимся известным спортсменом, для которого делалось всё», — заявил Колобков.

О том, что семейная пара уехала в Штаты и стала работать тренерами в местной Academy of Fencing Masters, стало известно в июне. Но грандиозный скандал разгорелся после того, как Сергей, а также два других известных фехтовальщика, Константин Лоханов и Олег Кныш, приняли участие в Открытом чемпионате США в качестве нейтральных атлетов.

Причём для этого, согласно правилам, они должны были либо в течение трёх лет не иметь лицензии Международной федерации фехтования, указывающей на их национальность, либо заявить о том, что не поддерживают СВО. Однако Глазунов отметил, что, по заверениям Биды, тот не подписывал никаких деклараций.

Произошедшее вызвало гневную реакцию на родине. В отставку был отправлен Глазунов, занимавший должность старшего тренера сборной России по фехтованию на шпагах.

«С уехавшими ребятами я не общался после произошедшего. В последний раз с Бидой разговаривал ещё в апреле, перед чемпионатом России, подумал тогда, что он планирует заканчивать», — объяснял специалист 3 июля.

При этом Сергей добился больших успехов вместе со сборной России. В 2021-м он помог отечественной дружине завоевать серебро командного турнира шпажистов в Токио. Также в его активе две медали чемпионатов мира и три награды высшей пробы на первенствах Европы. Супруга тоже выступала на самом высоком уровне и даже заняла второе место на ЧМ-2019.

«Трудится исключительно с детьми»

Чтобы понять, почему пара решила отправиться в Северную Америку, RT пообщался с родственниками фехтовальщика. Его мать, двукратный призёр ЧМ по фехтованию Елена Гришина, объяснила отъезд проблемами сына со здоровьем. По её словам, Сергею не смогли сделать американскую визу на родине, а потому ему пришлось отправляться в Стамбул, а потом — в Белград.

Собеседница RT подтвердила, что Сергей является сотрудником Росгвардии, он также имел разрешение на выезд до конца уходящего года и пытался уволиться из ведомства, но ему отказали.

«Потому его и не остановили на границе. Поэтому Сергей абсолютно не переживал. Он планировал уехать, сделать операцию и, возможно, вернуться обратно», — объяснила она.

Гришина подтвердила, что осенью против её сына возбудили уголовное дело, несмотря на то, что его отец передал представителю Росгвардии все необходимые документы — справки, заявления, медицинские заключения.

«Повторюсь, сын не совершил ничего плохого. Просто всё это раскрутили и подали так, будто их разыскивают. Но стражи правопорядка прекрасно знают, где находится Сергей, и могут с ним связаться», — добавила Гришина.

Вместе с тем она подчеркнула: атлет в первую очередь трудится тренером, а на Открытом первенстве США выступал за клуб, а не за страну, и даже не думает о смене спортивного гражданства.

Дед Сергея Биды, двукратный призёр Олимпийских игр Борис Гришин, также отметил, что внук отправился за океан работать. Якобы соответствующее предложение от друзей ему поступило давно, а теперь он успешно тренирует детей.

«Они у него выигрывают все внутренние соревнования. Его носят на руках. Но, подчеркну, он трудится исключительно с детьми и даже не думает о выступлении за сборную США. Он никогда в жизни не пойдёт на подобное. Я прекрасно знаю своего внука. И главное, он всё сделал официально», — заявил мужчина.

Другой важной причиной отъезда он назвал серьёзные проблемы со здоровьем. По признанию Гришина, у фехтовальщика в последние годы регулярно выскакивали позвонки и приходилось с помощью массажа вправлять их обратно. Усложнило ситуацию повреждение колена. Молодой человек намеревался сделать в США операцию и собирался заканчивать карьеру.

«В США он уехал с документами о том, что ему необходимо провести операцию. Он оформил всё через отца и отдал все документы в Росгвардию. Там присутствовали и медицинские справки о том, что ему требуется оперативное вмешательство на колено, что он ищет клинику», — заверил Гришин.

Наконец, он подтвердил, что внук имел разрешение на выезд из страны, а потому спокойно улетел из России, но вместе с тем не собирался никуда бежать.

«Он передал бумаги через родственника, поскольку ему позвонил директор академии в Калифорнии и сказал, что надо срочно выезжать туда через Сербию. Поэтому он и не вернулся в страну. Они прилетели в Белград, а оттуда уже — в США. В этом и заключалась вся история. У людей в мыслях не было бежать и скрываться», — подытожил Гришин.