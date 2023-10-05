Украина осудила критерии допуска российских фехтовальщиков к турнирам

Федерация фехтования Украины (ФФУ) пожаловалась в Международную федерацию фехтования (FIE) на критерии допуска россиян и белорусов в нейтральном статусе к турнирам.

«ФФУ считает совершенно неприемлемым игнорирование FIE того факта, что к турнирам были допущены спортсмены, поддерживающие действия России на территории Украины и являющиеся членами ЦСКА. Среди них Валерия Кобзева, которую FIE уже отстраняла в июне», — говорится в заявлении ФФУ.

Также украинская федерация призвала FIE просмотреть списки допущенных российских и белорусских фехтовальщиков и отстранить тех, кто подчиняется структурам безопасности и поддерживает специальную военную операцию, а также разработать новую прозрачную систему проверки «нейтральности» спортсменов из России и Белоруссии.

При этом в ФФУ назвали действующую систему допуска непрозрачной и неэффективной и призвали Международный олимпийский комитет (МОК) обратить внимание на деятельность FIE в вопросе допуска российских и белорусских фехтовальщиков к соревнованиям.

Ранее ФФУ пожаловалась в МОК на бездействие FIE в деле украинской фехтовальщицы Ольги Харлан.