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Федерация фехтования Украины пожаловалась в МОК на бездействие FIE в деле Харлан

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Федерация фехтования Украины направила жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) на бездействие Международной федерации фехтования (FIE) в ситуации с Ольгой Харлан.
Федерация фехтования Украины пожаловалась в МОК на бездействие FIE в деле Харлан
  • AFP
  • © Andreas SOLARO

«Обратились с жалобой в МОК на бездействие FIE, которые нарушают устав и кодекс этики МОК. Это стало продолжением борьбы с противоправной и позорной дисквалификацией Ольги Харлан», — приводит заявление пресс-служба федерации.

Напомним, что Харлан на чемпионате мира была дисквалифицирована из-за того, что не пожала руку Анне Смирновой после победы в 1/32 финала. Позднее украинку допустили до командного турнира саблисток, а МОК в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее сообщалось, что Украина требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову.

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