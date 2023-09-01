Федерация фехтования Украины пожаловалась в МОК на бездействие FIE в деле Харлан

Федерация фехтования Украины направила жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) на бездействие Международной федерации фехтования (FIE) в ситуации с Ольгой Харлан.

«Обратились с жалобой в МОК на бездействие FIE, которые нарушают устав и кодекс этики МОК. Это стало продолжением борьбы с противоправной и позорной дисквалификацией Ольги Харлан», — приводит заявление пресс-служба федерации.

Напомним, что Харлан на чемпионате мира была дисквалифицирована из-за того, что не пожала руку Анне Смирновой после победы в 1/32 финала. Позднее украинку допустили до командного турнира саблисток, а МОК в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее сообщалось, что Украина требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову.