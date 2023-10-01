Фехтовальщица Великая не осуждает российских спортсменов, меняющих гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая заявила, что не осуждает российских спортсменов за смену гражданства.

«Не могу осуждать людей, которые принимают подобные решения. Думаю, они основываются на каких-то собственных интересах и возможностях. У меня своя история, я выступаю за свою страну», — цитирует Великую РИА Новости.

6 сентября заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов заявил, что 55 российских спортсменов по олимпийским видам сменили гражданство.

Международный олимпийский комитет не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.

Ранее президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что не видит перспектив возвращения российских спортсменов на международные соревнования.