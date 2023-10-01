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Фехтовальщица Великая не осуждает российских спортсменов, меняющих гражданство

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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая заявила, что не осуждает российских спортсменов за смену гражданства.
Фехтовальщица Великая не осуждает российских спортсменов, меняющих гражданство
  • Gettyimages.ru

«Не могу осуждать людей, которые принимают подобные решения. Думаю, они основываются на каких-то собственных интересах и возможностях. У меня своя история, я выступаю за свою страну», — цитирует Великую РИА Новости. 

6 сентября заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов заявил, что 55 российских спортсменов по олимпийским видам сменили гражданство.

Международный олимпийский комитет не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.

Ранее президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что не видит перспектив возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

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