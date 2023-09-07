Мамедов: не вижу перспектив возвращения российских фехтовальщиков на турниры
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«Никакого просвета нет. В данной ситуации наши ведущие спортсмены отстранены. Никаких перспектив пока не видно на горизонте», — приводит слова Мамедова РИА Новости.
Международный олимпийский комитет (МОК) не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.
В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Ранее сообщалось, что Свищёв считает, что FIE должна наказать Федерацию фехтования Украины.