Мамедов: не вижу перспектив возвращения российских фехтовальщиков на турниры

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что не видит перспектив возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«Никакого просвета нет. В данной ситуации наши ведущие спортсмены отстранены. Никаких перспектив пока не видно на горизонте», — приводит слова Мамедова РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что Свищёв считает, что FIE должна наказать Федерацию фехтования Украины.