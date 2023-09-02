Свищёв считает, что FIE должна наказать Федерацию фехтования Украины

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв уверен, что Международная федерация фехтования (FIE) должна применить дисциплинарные санкции к Федерации фехтования Украины (ФФУ).

«Международная федерация должна показать место Федерации фехтования Украины», — цитирует Свищёва ТАСС.

Он подчеркнул, что жалоба в Международный олимпийский комитет (МОК), игнорируя вышестоящую организацию, является «нарушением этики».

«Они пытаются, как провинившийся ребёнок, скакать через голову и жаловаться. Так не поступает самодостаточная федерация — видимо, тут либо есть давление, либо бессилие», — добавил Свищёв.

ФФУ подала жалобу в МОК на бездействие FIE в ситуации с украинской саблисткой Ольгой Харлан.

Напомним, что Харлан на чемпионате мира была дисквалифицирована из-за того, что не пожала руку Анне Смирновой после победы в 1/32 финала. Позднее украинку допустили до командного турнира саблисток, а МОК в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее сообщалось, что Украина требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову.