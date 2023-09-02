Узнать больше

Свищёв считает, что FIE должна наказать Федерацию фехтования Украины

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв уверен, что Международная федерация фехтования (FIE) должна применить дисциплинарные санкции к Федерации фехтования Украины (ФФУ).

«Международная федерация должна показать место Федерации фехтования Украины», — цитирует Свищёва ТАСС.

Он подчеркнул, что жалоба в Международный олимпийский комитет (МОК), игнорируя вышестоящую организацию, является «нарушением этики».

«Они пытаются, как провинившийся ребёнок, скакать через голову и жаловаться. Так не поступает самодостаточная федерация — видимо, тут либо есть давление, либо бессилие», — добавил Свищёв.

ФФУ подала жалобу в МОК на бездействие FIE в ситуации с украинской саблисткой Ольгой Харлан.

Напомним, что Харлан на чемпионате мира была дисквалифицирована из-за того, что не пожала руку Анне Смирновой после победы в 1/32 финала. Позднее украинку допустили до командного турнира саблисток, а МОК в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее сообщалось, что Украина требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить