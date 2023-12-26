МВД России объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида

МВД объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида, принявших участие в чемпионате Соединённых Штатов без согласия России.

Об этом, как пишет ТАСС, свидетельствуют данные из базы розыска ведомства.

«Бида Сергей Олегович разыскивается по статье УК», — говориться в документе.

При этом по какой именно статье ведётся розыск, не уточняется.

Аналогичная карточка есть на Виолетту Биду, которую также разыскивают по уголовной статье.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель ГСУ СК России Дмитрий Довгий объявлен в розыск по делу о мошенничестве.

Кроме того, МВД России объявило в розыск по уголовной статье командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, которого ранее Следственный комитет обвинил в терроризме.