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МВД России объявило в розыск командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука

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МВД России объявило в розыск по уголовной статье командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, которого ранее Следственный комитет обвинил в терроризме.
МВД России объявило в розыск командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука
  • globallookpress.com
  • © Pool /Ukrainian Presidentia

«Олещук Николай Николаевич разыскивается по статье УК», — сказано в базе данных полиции.

В сентябре Николай Олещук заявил об ответственности Украины за удар по Крыму. По его словам, удар был нанесён с помощью авиации. Как отмечало Минобороны России, в ночь на 13 сентября украинская армия выпустила десять крылатых ракет по судоремонтному заводу имени С. Орджоникидзе в Севастополе.

После этого, в октябре, Следственный комитет заочно предъявил обвинения украинским военачальникам в терактах с применением беспилотников в ряде российских регионов.

Обвинения были предъявлены начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Украины Николаю Олещуку, командующему ВМС Украины Алексею Неижпапе и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов украинских ВВС Сергею Бурденюку.

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