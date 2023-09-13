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Командующий ВВС Украины Олещук взял ответственность за удар по Крыму

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Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил об ответственности Украины за удар по Крыму.
Командующий ВВС Украины Олещук взял ответственность за удар по Крыму
  • globallookpress.com
  • © Pool /Ukrainian Presidentia

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на его заявление, удар был нанесён с помощью авиации.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 13 сентября украинская армия выпустила десять крылатых ракет по судоремонтному заводу имени С. Орджоникидзе в городе Севастополе.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов заявил, что в результате ракетной атаки ВСУ на город было повреждено восемь домов, семь из которых — многоквартирные.

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