МО России: ночью ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами по Севастополю

В ночь на 13 сентября украинская армия выпустила десять крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, сообщает Минобороны России.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе», — говорится в сообщении.

В результате были повреждены два находившихся на ремонте корабля.

Также ВСУ атаковали отряд кораблей ЧФ безэкипажными катерами, все катера были уничтожены.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что, согласно предварительным данным, в результате атаки на Севастополь в ночь на 13 сентября пострадали 24 человека.