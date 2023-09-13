МО России: ночью ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами по Севастополю
«Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе», — говорится в сообщении.
В результате были повреждены два находившихся на ремонте корабля.
Также ВСУ атаковали отряд кораблей ЧФ безэкипажными катерами, все катера были уничтожены.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что, согласно предварительным данным, в результате атаки на Севастополь в ночь на 13 сентября пострадали 24 человека.