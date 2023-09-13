Власти Севастополя: при ракетной атаке ВСУ повреждено семь многоквартирных домов
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Об этом он сказал на аппаратном заседании правительства.
«Провели обход: у нас [повреждено] восемь домов, из них семь — многоквартирные жилые дома, один — частный (около 300 кв. м), порядка 60 окон, четыре кровли повреждены», — цитирует его ТАСС.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 13 сентября украинская армия выпустила десять крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе.