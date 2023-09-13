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Власти Севастополя: при ракетной атаке ВСУ повреждено семь многоквартирных домов

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Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов заявил, что в результате ракетной атаки ВСУ на город было повреждено восемь домов, семь из которых — многоквартирные.
Власти Севастополя: при ракетной атаке ВСУ повреждено семь многоквартирных домов
  • globallookpress.com
  • © Server Amzayev

Об этом он сказал на аппаратном заседании правительства.

«Провели обход: у нас [повреждено] восемь домов, из них семь — многоквартирные жилые дома, один — частный (около 300 кв. м), порядка 60 окон, четыре кровли повреждены», — цитирует его ТАСС.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 13 сентября украинская армия выпустила десять крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе.

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