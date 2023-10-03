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СК заочно предъявил обвинения украинским военачальникам в атаках БПЛА на Россию

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения украинским военачальникам в терактах с применением беспилотников в ряде российских регионов.
СК заочно предъявил обвинения украинским военачальникам в атаках БПЛА на Россию
  • РИА Новости

Обвинения по  пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК России предъявлены начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Украины Николаю Олещуку, командующему ВМС Украины Алексею Неижпапе, а также командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов украинских ВВС Сергею Бурденюку.

Следствие намерено объявить их в розыск и ходатайствовать об их заочном аресте.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил инспектора Государственной пограничной службы Украины Алексея Лозовика к 28 годам тюрьмы за убийство военнопленного в Мариуполе.

Также сообщалось, что в ДНР приговорили трёх солдат ВСУ к 20 годам тюрьмы строгого режима за покушение на групповое убийство.

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