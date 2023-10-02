В ДНР приговорили солдата ВСУ к 28 годам тюрьмы за расстрел военнопленного

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Верховный суд ДНР приговорил инспектора Государственной пограничной службы Украины Алексея Лозовика к 28 годам тюрьмы за убийство военнопленного в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
Как установил суд, с 17 по 20 марта 2022 года Лозовик находился на боевых позициях на Виноградной улице Мариуполя.
Там военнослужащие ВСУ обнаружили и задержали невооружённого бойца самопровозглашённой Донецкой Народной Республики, у которого были ранения.
«С момента задержания указанный военнослужащий ДНР являлся лицом, сложившим оружие и непосредственно не принимающим участия в боевых действиях», — уточняет ведомство.
Лозовик, выполняя преступный приказ командования, расстрелял бойца. Потерпевший скончался на месте.
Лозовик признал вину в полном объёме и раскаялся в содеянном.
Ранее RT сообщал, что в ДНР приговорили троих солдат ВСУ к 20 годам за покушение на групповое убийство.