МВД объявило в розыск экс-главу ГСУ СК России по делу о мошенничестве

Бывший руководитель ГСУ СК России Дмитрий Довгий объявлен в розыск по делу о мошенничестве.

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«Довгий Дмитрий Павлович. Разыскивается по статье УК», — приводит ТАСС сообщение базы МВД. Ранее Никулинский суд Москвы отправил в СИЗО обвиняемого в особо крупном мошенничестве бизнес-тренера Сергея Галантера.