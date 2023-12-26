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МВД объявило в розыск экс-главу ГСУ СК России по делу о мошенничестве

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Бывший руководитель ГСУ СК России Дмитрий Довгий объявлен в розыск по делу о мошенничестве.
МВД объявило в розыск экс-главу ГСУ СК России по делу о мошенничестве
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Довгий Дмитрий Павлович. Разыскивается по статье УК», — приводит ТАСС сообщение базы МВД.

Ранее Никулинский суд Москвы отправил в СИЗО обвиняемого в особо крупном мошенничестве бизнес-тренера Сергея Галантера.

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