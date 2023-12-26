Бизнес-тренера Сергея Галантера в Москве арестовали по делу о мошенничестве
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда.
Так, постановлением суда было удовлетворено ходатайство следствия об избрании ареста в отношении Галантера на срок до 12 февраля 2024 года.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).
В конце сентября Федеральная налоговая служба России обязала блогера Валерию Чекалину выплатить 124 млн рублей штрафа за неуплату налогов в размере 311 млн рублей.
12 декабря Таганский районный суд Москвы продлил на два месяца арест обвиняемому в мошенничестве блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову.