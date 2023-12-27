Дед фехтовальщика Биды: все знали, что у него серьёзная травма, постоянно вылетали позвонки

Дед российского фехтовальщика Сергея Биды, двукратный призёр Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин, рассказал о серьёзной травме внука.

«Он не делал никаких политических заявлений и не намерен их делать. Он поехал в США работать и решать проблемы со здоровьем. Но на первом месте работа, поскольку в России ему никто ничего не предложил. При этом в федерации фехтования знали, что у него серьёзная травма. У Сергея постоянно вылетали позвонки. На соревнованиях ему приходилось делать массаж, чтобы вправить их обратно. Все понимали, что после ОИ человек закончит. Он говорил об этом. А когда поступило конкретное предложение о трудоустройстве в США, согласился», — заявил Гришин RT.

Ранее мать Биды — двукратный призёр чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина — рассказала, зачем её сын вместе с женой уехал в США.