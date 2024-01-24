Бышовец: инициативу Чеферина можно рассматривать как пожелание

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о предложении главы УЕФА Александера Чеферина по допуску молодёжных сборных России к соревнованиям.

«Уровень русофобии в Европе не снижается, а только повышается. В связи с этим допуск российских молодёжных команд до международных соревнований можно рассматривать как пожелание. Понятно, что футбольные федерации сейчас несамостоятельны», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

По информации The Telegraph, функционер рассматривает такой вариант из-за желания смягчить наказание для российских детей, которые «не должны нести ответственность за то, в чём не виноваты».

Словенец добавил, что отстранение взрослых команд не будет снято до завершения СВО.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что РФС пригласит Новака Джоковича на матч между сборными России и Сербии.