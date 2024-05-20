МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси
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В белорусском МИД отметили, что с большой болью восприняли новости о крушении вертолёта в Иране, в результате которого погибли президент страны и другие государственные деятели.
«Из жизни ушли настоящие друзья Беларуси. Искренние соболезнования родным и близким погибших, стойкости и мужества всему народу Ирана», — говорится в сообщении ведомства.
В МИД также подчеркнули, что это невосполнимая утрата не только для иранского общества.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в России глубоко опечалены известием о катастрофе в Иране.
Также сообщалось, что иранские спасатели нашли тела всех погибших в результате крушения вертолёта.