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МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

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В Министерстве иностранных дел Белоруссии выразили соболезнования в связи с гибелью иранского лидера Ибрагима Раиси в авиакатастрофе.
МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси
  • Gettyimages.ru

В белорусском МИД отметили, что с большой болью восприняли новости о крушении вертолёта в Иране, в результате которого погибли президент страны и другие государственные деятели.

«Из жизни ушли настоящие друзья Беларуси. Искренние соболезнования родным и близким погибших, стойкости и мужества всему народу Ирана», — говорится в сообщении ведомства. 

В МИД также подчеркнули, что это невосполнимая утрата не только для иранского общества. 

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в России глубоко опечалены известием о катастрофе в Иране. 

Также сообщалось, что иранские спасатели нашли тела всех погибших в результате крушения вертолёта.

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