МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

В Министерстве иностранных дел Белоруссии выразили соболезнования в связи с гибелью иранского лидера Ибрагима Раиси в авиакатастрофе.

В белорусском МИД отметили, что с большой болью восприняли новости о крушении вертолёта в Иране, в результате которого погибли президент страны и другие государственные деятели.

«Из жизни ушли настоящие друзья Беларуси. Искренние соболезнования родным и близким погибших, стойкости и мужества всему народу Ирана», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД также подчеркнули, что это невосполнимая утрата не только для иранского общества.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в России глубоко опечалены известием о катастрофе в Иране.

Также сообщалось, что иранские спасатели нашли тела всех погибших в результате крушения вертолёта.