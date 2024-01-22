Алькарас: мне нравится смотреть матчи Медведева, Джоковича и Синнера

Испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что ему нравится смотреть матчи российского теннисиста Даниила Медведева.

«Мне нравится смотреть матчи Медведева, Джоковича и Синнера. Если говорить о WTA, женские матчи я тоже смотрю. Конечно, когда время есть. Когда включаю телевизор (улыбается). Мне в принципе нравится смотреть матчи ATP и WTA», — сказал Алькарас после матча.

Напомним, что испанец победил серба Миомира Кецмановича со счётом 6:4, 6:4, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут.

В следующем раунде Алькарас встретится Александром Зверевым (Германия).

Ранее Хуркач заявил, что Медведев будет сложным соперником на Australian Open.