RT выяснил личность одной из погибших в автобусе, упавшем в Мойку в Петербурге

Как удалось выяснить RT, одной из погибших в автобусе, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, является девушка Марина Юлдашева.

Как рассказали RT соседи Марины, она ехала с мамой, судьба которой пока неизвестна.

Отмечается, что один из соседей выходил из этого автобуса, а Марина с мамой заходили в него на остановке рядом с домом. Мужчина утверждает, что водитель вёл себя «нервно», но деталей не уточнил.

Ранее издание «Известия» опубликовало имена троих погибших в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Среди них также фигурирует Марина Ю.

10 мая глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела по факту падения автобуса в реку в Петербурге.

Полицейские уже задержали водителя автобуса. По факту происшествия было заведено два уголовных дела.