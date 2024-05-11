RT выяснил личность одной из погибших в автобусе, упавшем в Мойку в Петербурге
- РИА Новости
Как рассказали RT соседи Марины, она ехала с мамой, судьба которой пока неизвестна.
Отмечается, что один из соседей выходил из этого автобуса, а Марина с мамой заходили в него на остановке рядом с домом. Мужчина утверждает, что водитель вёл себя «нервно», но деталей не уточнил.
Ранее издание «Известия» опубликовало имена троих погибших в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Среди них также фигурирует Марина Ю.
10 мая глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела по факту падения автобуса в реку в Петербурге.
Полицейские уже задержали водителя автобуса. По факту происшествия было заведено два уголовных дела.