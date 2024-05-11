«Известия» опубликовали имена погибших в ДТП с автобусом в Петербурге

Издание «Известия» опубликовало имена троих погибших в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге.

Как пишет газета со ссылкой на источник, редакции стали известны данные трёх скончавшихся лиц: двух женщин и одного мужчины.

Уточняется, что речь идёт о Марине Ю. 1995 года рождения — уроженке Казахстана, Елене Ш. 1982 года рождения и Андрее Р. 1968 года рождения.

В списке установленных пострадавших значатся пять человек: Тамара Г. 1952 года рождения, 65-летний Алексей Х., Дмитрий Лю 1988 года рождения, а также две женщины, имена которых пока не известны.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела по факту падения автобуса в реку в Петербурге.

Полицейские уже задержали водителя автобуса. По факту происшествия было заведено два уголовных дела.