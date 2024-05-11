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Казахстан стал лидером по импорту российской водки в 2023 году

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Казахстан вновь возглавил список крупнейших импортёров российской водки.
Казахстан стал лидером по импорту российской водки в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на открытые статистические данные.

Отмечается, что за 2023 год Россия в общей сложности продала данной продукции на $59,7 млн, при этом около половины объёма в стоимостном выражении — $27,9 млн — импортировал как раз Казахстан.

Вместе с этим данные показывают, что хоть Казахстан всё ещё находится на вершине соответствующего списка, однако по сравнению с 2022 годом сумма уменьшилась на 26%.

На вторую строчку списка при этом поднялся Израиль, нарастивший за год покупку российской водки сразу на 42% — до $12 млн.

На третьем месте располагается Армения — до $4,5 млн.

Ранее сообщалось, что товарооборот Китая и России вырос на 4,7%.

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