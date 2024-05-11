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Богачёв: на Солнце зарегистрировали вторую по силе за семь лет вспышку

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Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв заявил о новой вспышке на Солнце в ночь на 11 мая. Её мощность достигает X5.8.
Богачёв: на Солнце зарегистрировали вторую по силе за семь лет вспышку
  • Gettyimages.ru
  • © Surasak Suwanmake

«На Солнце ночью зарегистрирована новая экстремально сильная вспышка», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, имеющаяся информация позволяет утверждать, что это второй по силе солнечный взрыв с 2017 года.

«В пике излучения вспышка классифицирована как событие уровня X5.8», — сказал Богачёв.

Богачёв отметил, что вспышка началась в 04:10 мск и уже в 04:23 был зафиксирован её максимум. Позднее излучение вернулось в норму. В настоящий момент, как отметил учёный, сложно определить локальные геомагнитные последствия данного события.

Ранее Богачёв заявил, что магнитная буря высшего (пятого) уровня происходит прямо сейчас на Земле. В последний раз буря такой мощности происходила 20 лет назад.

Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин в беседе с RT отметил, что возмущение магнитного поля от произошедшей ранее магнитной бури продлится как минимум полдня.

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