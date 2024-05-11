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МИД России: русофобская политика Финляндии привела страну к кризису

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Директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Беляев заявил, что русофобская политика Финляндии ведёт страну к экономическому упадку.
МИД России: русофобская политика Финляндии привела страну к кризису
  • РИА Новости

Как он отметил в беседе с ТАСС, уже сейчас в Финляндии промышленные предприятия останавливают работу, а туристический бизнес несёт убытки. При этом приграничные с Россией финские области активно пустеют.

Он также подчеркнул, что русофобская риторика в Финляндии в значительной степени подогревается теми, «кто призывает ради солидарности с нынешним неонацистским режимом в Киеве». Эти же люди призывают простых финнов затягивать потуже пояса.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что финляндские власти и пресса намеренно подогревают атмосферу русофобии и военную истерию в своей стране.

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