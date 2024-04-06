Посол Кузнецов: власти Финляндии специально подогревают атмосферу русофобии

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что финляндские власти и пресса намеренно подогревают атмосферу русофобии и военную истерию в своей стране.

В интервью ТАСС он отметил, что многолетняя русофобская обработка в информационном пространстве сказалась на настроениях в финском обществе.

«Подогреваемая СМИ и властями атмосфера русофобии, военная истерия, шпиономания и запугивание «гибридными угрозами» с Востока стали нормами повседневной финской жизни», — добавил посол.

Ранее Кузнецов заявил, что Финляндия примкнула к «партии войны» Запада против России.