Тихонов заявил, что не готов возглавить «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение о том, мог бы он возглавить столичный клуб.

«Надо быть достойным, чтобы работать в «Спартаке». Про любого, кто был на поле, можно так сказать. К «Спартаку» нужно быть готовым, это большая ответственность. Готов ли я? Нет», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

10 января Андрей Тихонов стал главным тренером «Енисея».

Напомним, что тренер уже возглавлял «Енисей». В сезоне-2016/17 красноярская команда под его руководством завоевала бронзовые медали Первой лиги.

Ранее Александр Мостовой заявил, что не огорчён тем, что на пост главного тренера «Енисея» назначили Тихонова, а не его.