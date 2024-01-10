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Мостовой: хорошо, что «Енисей» взял Тихонова, а не очередного ноунейма

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что не огорчён тем, что на пост главного тренера «Енисея» назначили Андрея Тихонова, а не его.

«Видел, что помимо моей фамилии было ещё фамилий пять. Поэтому ничего такого. Хорошо, что взяли Тихонова, а не очередного ноунейма какого-нибудь. Я спокойно к этому отношусь, даже ни с кем толком не разговаривал», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Сообщалось, что Мостовой входит в шорт-лист на пост наставника «Енисея».

Тихонов уже возглавлял «Енисей». В сезоне- 2016/17 красноярская команда под его руководством завоевала бронзовые медали Первой лиги.

Ранее Александр Тарханов отреагировал на новость о возвращении Андрея Тихонова в красноярский клуб.

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