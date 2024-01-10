Тарханов: правильно, что «Енисей» пригласил Тихонова, а не Мостового

Бывший главный тренер «Енисея» Александр Тарханов отреагировал на новость о возвращении Андрея Тихонова в красноярский клуб.

«Енисей» сделал правильный выбор, сделав ставку именно на Тихонова. Считаю, что остальные кандидаты не подходили на эту должность. Команде нужен опытный специалист, способный дать футболистам новый импульс, построить команду, способную бороться за место повыше. Андрей как раз такой человек. А эксперименты на пользу не пойдут. Александра Мостового не следовало приглашать: у него вообще нет опыта работы тренером. И я не думаю, что он мог бы помочь «Енисею» бороться за путёвку в РПЛ. У него ещё всё впереди, пока спешить не нужно», — сказал Тарханов в беседе с RT.

Ранее Игорь Колыванов высказался о назначении Андрея Тихонова на пост главного тренера «Енисея».