Колыванов: надеюсь, что «Енисей» с Тихоновым сможет побороться за путёвку в РПЛ

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о назначении Андрея Тихонова на пост главного тренера «Енисея».

«Желаю Андрею Валерьевичу только удачи. Он добивался успехов с «Енисеем». Надеюсь, что это повторится и команда вновь сможет побороться за путёвку в РПЛ. А ещё хочу верить, что когда-нибудь судьба сведёт нас на поле. Было бы интересно сыграть с «Енисеем» под руководством Тихонова. Надеюсь, что это произойдёт», — заявил Колыванов RT.

Ранее генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев отреагировал на информацию о том, что Александр Мостовой может быть назначен на пост главного тренера команды.