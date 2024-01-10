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Колыванов: надеюсь, что «Енисей» с Тихоновым сможет побороться за путёвку в РПЛ

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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о назначении Андрея Тихонова на пост главного тренера «Енисея».
Колыванов: надеюсь, что «Енисей» с Тихоновым сможет побороться за путёвку в РПЛ
  • РИА Новости

«Желаю Андрею Валерьевичу только удачи. Он добивался успехов с «Енисеем». Надеюсь, что это повторится и команда вновь сможет побороться за путёвку в РПЛ. А ещё хочу верить, что когда-нибудь судьба сведёт нас на поле. Было бы интересно сыграть с «Енисеем» под руководством Тихонова. Надеюсь, что это произойдёт», — заявил Колыванов RT.

Ранее генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев отреагировал на информацию о том, что Александр Мостовой может быть назначен на пост главного тренера команды.

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