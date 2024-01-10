Колыванов: надеюсь, что «Енисей» с Тихоновым сможет побороться за путёвку в РПЛ
- РИА Новости
«Желаю Андрею Валерьевичу только удачи. Он добивался успехов с «Енисеем». Надеюсь, что это повторится и команда вновь сможет побороться за путёвку в РПЛ. А ещё хочу верить, что когда-нибудь судьба сведёт нас на поле. Было бы интересно сыграть с «Енисеем» под руководством Тихонова. Надеюсь, что это произойдёт», — заявил Колыванов RT.
Ранее генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев отреагировал на информацию о том, что Александр Мостовой может быть назначен на пост главного тренера команды.