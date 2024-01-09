Гендиректор «Енисея»: интересны Карпин, Каррера, Мостовой, Хёнесс
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«Лично мне как кандидаты на пост главного тренера интересны Мостовой, Карпин, Кузнецов, Каррера и Хёнесс», — цитирует Федосеева «РБ Спорт».
Как сообщает «Матч ТВ», бывший игрок сборной России входит в шорт-лист на пост наставника «Енисея», переговоры с ним могут пройти после праздников.
Мостовой в академии Российского футбольного союза ходит на курсы повышения квалификации по специальной программе Союза европейских футбольных ассоциаций для профессиональных игроков. Экс-футболист «Сельты» совсем скоро должен будет получить тренерскую лицензию.
Ранее Мостовой рассказал, что переговоры с «Енисеем» возобновятся после праздников.