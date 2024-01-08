Мостовой рассказал, что переговоры с «Енисеем» возобновятся после праздников

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию, что он может возглавить «Енисей».

«До Нового года со мной связывались из «Енисея». Решили продолжить общение после каникул», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Матч ТВ», бывший игрок сборной России входит в шорт-лист на пост наставника «Енисея», переговоры с ним могут пройти после праздников.

Мостовой в академии Российского футбольного союза ходит на курсы повышения квалификации по специальной программе Союза европейских футбольных ассоциаций для профессиональных игроков. Экс-футболист «Сельты» совсем скоро должен будет получить тренерскую лицензию.

Ранее Мостовой высказался о главном тренере «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.