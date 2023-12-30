Агузаров: к Черчесову проявляют интерес футбольные клубы из ОАЭ
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«Часто появляется информация о возможном назначении Станислава Саламовича в разные клубы. Есть заинтересованность из ОАЭ и со стороны многих других команд», — цитирует Агузарова «Матч ТВ».
В турецких СМИ Черчесова назвали кандидатом на пост наставника «Бешикташа». Помимо россиянина, называются шесть тренеров: Фабио Каннаваро, Славен Билич, Хорхе Сампаоли, Руд ван Нистелрой, Франк де Бур и Бруно Женезио.
Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, дважды выиграв серебряные медали чемпионата России. Последним местом работы 60-летнего россиянина был венгерский «Ференцварош».
Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Черчесов может стать главным тренером эмиратской «Аль-Джазиры».