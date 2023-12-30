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Агузаров: к Черчесову проявляют интерес футбольные клубы из ОАЭ

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Алан Агузаров, оказывающий юридическое сопровождение Станиславу Черчесову, сообщил, что к бывшему главному тренеру сборной России проявляют интерес ряд футбольных клубов.
Агузаров: к Черчесову проявляют интерес футбольные клубы из ОАЭ
  • Gettyimages.ru
  • © Srdjan Stevanovic

«Часто появляется информация о возможном назначении Станислава Саламовича в разные клубы. Есть заинтересованность из ОАЭ и со стороны многих других команд», — цитирует Агузарова «Матч ТВ». 

В турецких СМИ Черчесова назвали кандидатом на пост наставника «Бешикташа». Помимо россиянина, называются шесть тренеров: Фабио Каннаваро, Славен Билич, Хорхе Сампаоли, Руд ван Нистелрой, Франк де Бур и Бруно Женезио.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, дважды выиграв серебряные медали чемпионата России. Последним местом работы 60-летнего россиянина был венгерский «Ференцварош».

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Черчесов может стать главным тренером эмиратской «Аль-Джазиры».

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