Винер, Вяльбе, Нагорный и Газзаев вошли в список доверенных лиц Путина на выборах президента России

Стало известно, кто из спортсменов вошёл в список доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента России.

Как сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РФ, в список доверенных лиц Путина вошли также известные российские спортсмены.

Среди них биатлонистки Анна Богалий и Ольга Зайцева, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, лыжник Максим Вылегжанин, заслуженный тренер России по дзюдо Михаил Рахлин, шахматист Сергей Карякин, гимнаст Никита Нагорный, фигуристы Татьяна Навка и Евгений Плющенко, волейболист Сергей Тетюхин, пловец Евгений Рылов, синхронистка Светлана Ромашина, тяжелоатлет Глеб Писаревский, хоккеист Данис Зарипов, боксёр Александр Поветкин, боец MMA Александр Шлеменко, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17-го числа.

Ранее сообщалось, что РПЛ не будет переносить матч ЦСКА — «Спартак» из-за выборов президента России.