РПЛ не будет переносить матч ЦСКА — «Спартак» из-за выборов президента России
«Тур состоится в заявленные даты. Возможны корректировки по дням, но ничего переносить не будем», — заявил ТАСС Алаев.
Встреча ЦСКА со «Спартаком» на «ВЭБ Арене» в Москве запланирована на середину марта. Точная дата игры будет определена позднее.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17-го числа.
Ранее бывший футболист Валерий Масалитин назвал ЦСКА и «Спартак» разочарованиями первой половины сезона.