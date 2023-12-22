РПЛ не будет переносить матч ЦСКА — «Спартак» из-за выборов президента России

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что выборы президента России не станут причиной переноса матча 21-го тура между московскими ЦСКА и «Спартаком».

«Тур состоится в заявленные даты. Возможны корректировки по дням, но ничего переносить не будем», — заявил ТАСС Алаев.

Встреча ЦСКА со «Спартаком» на «ВЭБ Арене» в Москве запланирована на середину марта. Точная дата игры будет определена позднее.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17-го числа.

Ранее бывший футболист Валерий Масалитин назвал ЦСКА и «Спартак» разочарованиями первой половины сезона.