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Масалитин: ЦСКА и «Спартак» стали разочарованиями первой половины сезона

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, чьё выступление оставило у него негативное впечатление в первой части Российской премьер-лиги (РПЛ).
Масалитин: ЦСКА и «Спартак» стали разочарованиями первой половины сезона
  • РИА Новости

«Расстройство вызывает место и игра ЦСКА. Как, впрочем, и «Спартака». Вот два московских клуба... Скорее всего, разочарованием стали эти команды в целом», — цитирует Масалитина Vprognoze.

После 18 туров РПЛ красно-белые расположились на пятой позиции в турнирной таблице, набрав 30 очков. Армейский клуб занимает восьмое место с 28 баллами. Лидером является «Краснодар» (38).

Ранее РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера в ноябре и декабре.

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