Масалитин: ЦСКА и «Спартак» стали разочарованиями первой половины сезона
- РИА Новости
«Расстройство вызывает место и игра ЦСКА. Как, впрочем, и «Спартака». Вот два московских клуба... Скорее всего, разочарованием стали эти команды в целом», — цитирует Масалитина Vprognoze.
После 18 туров РПЛ красно-белые расположились на пятой позиции в турнирной таблице, набрав 30 очков. Армейский клуб занимает восьмое место с 28 баллами. Лидером является «Краснодар» (38).
Ранее РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера в ноябре и декабре.